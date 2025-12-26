Rotarier-Aktion in Montabaur Trucker auf Rastplätzen erleben besonderes Weihnachten Markus Müller 26.12.2025, 10:57 Uhr

i Die Trucker Slobodan und Ljubo aus Serbien klettern trotz eisiger Kälte auf dem Rastplatz Montabaur gerne mal aus ihren warmen Führerhäusern, um die Überraschungstüten von den Mitgliedern des Rotary Clubs Montabaur entgegen zu nehmen. Markus Müller

Eigentlich ist es unglaublich: Bis zu fünf Tage leben manche Trucker über Weihnachten in ihren Lastwagen auf den Parkplätzen an den Westerwälder Autobahnen. Da war die Freude bei ihnen groß über eine besondere Überraschung des Rotary Clubs Montabaur.

Sie kommen aus der Türkei, aus Belarus, Polen, Serbien oder auch Indien, Simbabwe oder Usbekistan – die Trucker, die über die Weihnachten mit ihren Sattelschleppern auf dem Lkw-Parkplatz und am Rasthof Montabaur eine mehrtägige Zwangspause machen: Wegen des Fahrverbots an den Feiertagen dürfen sie mit ihren Transportfahrzeugen nicht unterwegs sein.







