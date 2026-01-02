Neujahrskonzert in Wirges Trotz stummer Orgel ein beeindruckendes Klangerlebnis Hans-Peter Metternich 02.01.2026, 16:30 Uhr

Auch wenn die Suche nach einem neuen Organisten für St. Bonifatius anhält, wurde die Tradition des Neujahrskonzerts im Westerwälder Dom von Wirges fortgesetzt: auch unter Mitwirkung der Westerburger Turmbläser.

Die Kirchenmusik am Westerwälder Dom hat Tradition. Ein Brauch, der auf das Engagement des jeweiligen Organisten an St. Bonifatius Wirges zurückzuführen ist. Den Auftakt in die jährliche Sequenz bildet das Neujahrskonzert am 1. Januar, bei dem auch die Königin der Instrumente, die Göckel-Orgel, bei den Konzerten ihre Stimme erhebt.







Artikel teilen

Artikel teilen