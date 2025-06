Den Insolvenzantrag sieht Geschäftsführer Michael Leiteritz als Chance zur Sanierung seines Unternehmens in Ransbach-Baumbach. Die Leiteritz ServiceLogistik GmbH ist ein Spezialist für eisenbahntechnische Dienstleistungen.

Die Leiteritz ServiceLogistik GmbH, ein auf eisenbahntechnische Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Ransbach-Baumbach, hat beim zuständigen Amtsgericht Koblenz einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht hat am 21. Mai Rechtsanwalt Jens Lieser von Lieser Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Löhne und Gehälter der 25 Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld für die Monate Mai, Juni und Juli gesichert. „Das war mir sehr wichtig“, sagt Geschäftsführer Michael Leiteritz gegenüber unserer Zeitung beim Rundgang über das weitläufige Firmengelände.

Das Unternehmen ist ein Spezialist für Gleisbau, Logistik und schweres Gerät, welches etwa Zweiwegebagger einsetzt, um den Gleisbau mit eigenem qualifizierten Fachpersonal zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen Partner für den zuverlässigen Transport von schweren Maschinen und Anlagen im ganzen Bundesgebiet. Die Auftragslage ist gut, und der Geschäftsbetrieb läuft trotz des Insolvenzantrages vollumfänglich und uneingeschränkt weiter. Alle laufenden und neuen Aufträge werden planmäßig und in der gewohnten Qualität bearbeitet.

Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter

Darüber sowie über die anstehende Sanierung haben Michael Leiteritz und der vorläufige Insolvenzverwalter Jens Lieser die Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung informiert. „Wir gehen sehr transparent mit der Situation um. Ich baue auf mein Team und die Kunden und blicke optimistisch in die Zukunft“, sagt Leiteritz lächelnd. In Zukunft will sich der gelernte Eisenbahner rein aufs Kerngeschäft, den Gleisbauservice, konzentrieren. Der Bereich Spedition verbrenne nur Geld. Bestehende Verträge für Transportlösungen werde er selbstverständlich erfüllen, aber das Segment ansonsten deutlich zurückfahren.

Der vorläufige Insolvenzverwalter und sein Team verschaffen sich derzeit einen Überblick über das Unternehmen und werden alle Handlungsoptionen ausloten, um eine Sanierungslösung zu finden. „Ich sehe gute Chancen, das Unternehmen erfolgreich zu restrukturieren“, sagt Rechtsanwalt Lieser laut Pressemitteilung.

Sanierungsperspektive wird geprüft

Weiter heißt es vonseiten des Insolvenzverwalters: „Der Betrieb hat einen umfangreichen Fuhrpark, ist technisch gut aufgestellt, im Markt etabliert, und die Nachfrage nach den Leistungen der Leiteritz ServiceLogistik ist vorhanden.“ Ziel sei es, gemeinsam mit der Geschäftsführung eine nachhaltige Perspektive zu erarbeiten und die Zukunft des Betriebes nachhaltig zu sichern.

Die wirtschaftliche Schieflage der Leiteritz ServiceLogistik ist laut Insolvenzverwalter Lieser auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Um der hohen Nachfrage der Kunden gerecht zu werden, hatte das Unternehmen zusätzliche Fahrzeuge angeschafft. Die damit verbundenen hohen Investitionen sowie ein anschließend unerwarteter starker Preisverfall im Gebrauchtfahrzeugmarkt führten zu erheblichen finanziellen Belastungen.

Camilla Härtewig

Zusätzlich kam es im Kerngeschäft zwischen Februar und April zu Umsatzeinbrüchen, weil Bahnbaustellenprojekte aufgrund haushaltspolitischer Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Infrastruktursondervermögen des Bundes aufgeschoben wurden. Auch die Personalkosten im Speditionsbereich seien nicht mehr zu stemmen gewesen, verdeutlicht Michael Leiteritz. Weitere Probleme seien durch die CO2-Besteuerung und die Mautverdoppelung entstanden.

Inzwischen kommen vermehrt Kundenaufträge herein, sodass das Ransbach-Baumbacher Unternehmen wieder voll ausgelastet ist. Um alle Aufträge zeitnah mit der gebotenen Zuverlässigkeit zu bewältigen, wurden nun sogar auch Subunternehmer beauftragt. Das sei ein weiteres positives Zeichen, so Geschäftsführer Michael Leiteritz.

Belegschaft und Geschäftsführung blicken zuversichtlich nach vorne

„Wir sehen in der aktuellen Situation die Chance, unser gut laufendes Kerngeschäft neu aufzustellen“, sagt Geschäftsführer Michael Leiteritz. „Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist hoch, wir haben junge, motivierte und engagierte Mitarbeiter, und wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Monate.“

Die Firma hat rund 50 Kunden aus dem Bahnbaubereich, die zu dem Unternehmen eine langjährige und vertrauensvolle Beziehung haben, und die sie auch in dieser Situation weiter unterstützen. Kosteneinsparungen und die gute Auftragslage sind wichtige Voraussetzungen, um den Neustart aus eigener Kraft zu bewältigen. „Wir werden unsere fünf Lehrlinge weiter ausbilden“, sichert Leiteritz zu. Zudem bilden wir nach wie vor zwei bis drei Baggerfahrer pro Quartal aus. Und wir suchen derzeit Zweiwegebaggerfahrer, um unser Team zu ergänzen“, betont der Geschäftsführer abschließend.

Das Unternehmen

Die Leiteritz ServiceLogistik GmbH ist ein spezialisierter Anbieter eisenbahntechnischer Dienstleistungen mit Sitz in Ransbach-Baumbach. Sie verfügt über eine moderne Baggerflotte und vielseitige Zweiwegemaschinen, Unimogs sowie weitere Spezialfahrzeuge, die für die Arbeiten im Gleisbau erforderlich sind. Zu den Spezialfahrzeugen stellt das Unternehmen auch das geschulte Fachpersonal zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speditionsdienstleistungen an, um einen sicheren und effizienten Transport von Maschinen und Anlagen für den Gleisbau bundesweit zu ermöglichen. Die Leiteritz ServiceLogistik GmbH ist bekannt für kurze Reaktionszeiten, hohe Flexibilität und technische Zuverlässigkeit. Weitere Informationen unter: www.leiteritz.rocks. red