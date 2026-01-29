Reihe „Kultur im Keller“ „Trio Classic Deluxe“ entzückt Publikum in Montabaur Hans-Peter Metternich 29.01.2026, 10:00 Uhr

i Am letzten Januardienstag gastierte im historischen Kellergewölbe in Montabaur das „Trio Classic Deluxe“ mit der Violinistin Natascha Akinchin, Eugen Akinschin (Querflöte) und Maxim Lysov (Gitarre), drei professionelle Meister ihres Faches. Hans-Peter Metternich

Hochklassige Konzerte sind die Besucher der Reihe „Kultur im Keller“ gewöhnt. Auch die jüngste musikalische Darbietung überzeugte wieder auf ganzer Linie. Zu Gast in Montabaur war das „Trio Classic Deluxe“.

Der Ruf der „Kultur im Keller“ in Montabaur schallt ja bekanntermaßen weit über die Grenzen unserer Region hinaus. Und er wird von vielen kulturaffinen Freunden nur zu gerne vernommen. Besonders im neuen Jahr, denn das historische Kellergewölbe kann weiter seine Pforten öffnen und mit seiner Veranstaltungssequenz an den „krummen Dienstagen“ die Wünsche der Besucher mit einem breit gefächerten und stets anspruchsvollen Programm erfüllen.







