Konzert für Rockfans Tributeband bringt Stones erstmals in den Westerwald Franziska Bock 14.01.2026, 16:16 Uhr

i Die Musiker von Fingerprint File rocken Hits aus allen Dekaden der Rolling Stones. Mit ihrer Show bringen sie die Bühne zum Beben. Alexander Sell Fotografie

Ob „Jumpin’ Jack Flash“, „Start me up“ oder „Brown Sugar“ – die Tributeband Fingerprint File aus dem Rhein-Main Gebiet hat alle Hits der Rolling Stones drauf. Nun steht ein Konzert im Westerwald im Band-Kalender – und das ist ein ganz Besonderes.

Seit mehr als 60 Jahren schreiben die Rolling Stones Musikgeschichte und begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Trotz fehlender Tour 2026 haben Fans aus dem Westerwald jetzt die Möglichkeit, die Hits ihrer Lieblingsband live zu hören. Die Tributeband Fingerprint File rockt am Samstag, 24.







