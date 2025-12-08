Ungewohnte Stufenbreite Treppe im Outlet Montabaur wird bei Erweiterung umgestaltet Thorsten Ferdinand 08.12.2025, 08:00 Uhr

i Die Treppe im Outletcenter hat eine ungewöhliche Stufenbreite. Thorsten Ferdinand

Wer schon einmal mit dem Auto im Outlet Montabaur war, kennt sie: die Treppe, die den Parkplatz mit dem Shoppingcenter verbindet. Die ungewohnte Breite der Stufen sorgt dafür, dass man nicht gut auf ihr laufen kann. Doch das soll sich ändern.

Wenn das Outlet Montabaur voraussichtlich ab dem Jahr 2026 erweitert wird, soll auch die markante Treppe umgestaltet werden, die derzeit das Shoppingcenter mit dem Parkplatzbereich verbindet. Das berichtet Investor Philipp Dommermuth. Hintergrund: Die Treppe ist aufgrund ihrer ungewöhnlichen Stufenbreite nicht bequem zu begehen, was von Outlet-Besuchern immer wieder als Kritikpunkt erwähnt wird.







