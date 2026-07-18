Erfolg für Ransbach-Baumbacher Treffsicher: Philipp Zerfaß ist Vize-Europameister Camilla Härtewig 18.07.2026, 07:00 Uhr

i Talent, Technik und Disziplin - dieser Dreiklang ist laut Philipp Zerfaß unabdingbar, um Erfolg im jagdlichen Schießen zu haben. Der Ransbach-Baumbacher ist gerade Vize-Europameister geworden. Doch das nächste Ziel hat er schon vor Augen. Camilla Härtewig

Philipp Zerfaß schreibt Sportgeschichte: Der Ransbach-Baumbacher wird Vize-Europameister im jagdlichen Schießen. Hinter dem Erfolg steckt mehr als perfektes Anvisieren. Und das nächste große Ziel hat der Ausnahmeschütze bereits fest im Blick.

Philipp Zerfaß aus Ransbach-Baumbach ist einer der erfolgreichsten deutschen Jagdschützen. Das Ausnahmetalent glänzt regelmäßig bei nationalen Meisterschaften und sicherte sich jüngst den Titel des Vize-Europameisters im jagdlichen Schießen sowie Bronze mit der Flinte und mit der Mannschaft in der Büchsendisziplin.







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