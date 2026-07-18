Erfolg für Ransbach-Baumbacher
Treffsicher: Philipp Zerfaß ist Vize-Europameister 
Talent, Technik und Disziplin - dieser Dreiklang ist laut Philipp Zerfaß unabdingbar, um Erfolg im jagdlichen Schießen zu haben.
Talent, Technik und Disziplin - dieser Dreiklang ist laut Philipp Zerfaß unabdingbar, um Erfolg im jagdlichen Schießen zu haben. Der Ransbach-Baumbacher ist gerade Vize-Europameister geworden. Doch das nächste Ziel hat er schon vor Augen.
Camilla Härtewig

Philipp Zerfaß schreibt Sportgeschichte: Der Ransbach-Baumbacher wird Vize-Europameister im jagdlichen Schießen. Hinter dem Erfolg steckt mehr als perfektes Anvisieren. Und das nächste große Ziel hat der Ausnahmeschütze bereits fest im Blick.

Lesezeit 3 Minuten
Philipp Zerfaß aus Ransbach-Baumbach ist einer der erfolgreichsten deutschen Jagdschützen. Das Ausnahmetalent glänzt regelmäßig bei nationalen Meisterschaften und sicherte sich jüngst den Titel des Vize-Europameisters im jagdlichen Schießen sowie Bronze mit der Flinte und mit der Mannschaft in der Büchsendisziplin.
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