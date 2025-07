Treffpunkt-Konzert entführte in klangliche Fernen

Die Open-Air-Konzert-Reihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg erfreut sich Woche für Woche großer Beliebtheit. Auch der Auftritt der Gruppe Hiss kam beim Publikum gut an.

Mit ihrem Programm „Überall daheim“ entführte die Band Hiss jetzt in der Reihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg das Publikum in klangliche Fernen – mehr als 1000 Gäste lauschten gebannt. Stefan Hiss’ markante Stimme – irgendwo zwischen Seemann, Mariachi und Erzähler – führte durch Songs voller Fernweh, Witz und Wehmut.

Wie die Hachenburger Kulturzeit berichtet, spielte die Band wie aus einem Guss: rhythmisch eng verzahnt, hoch musikalisch, voller Dynamik. Besonders das Schlagzeug trieb den Abend kraftvoll voran, verankerte die Musik und ließ sie pulsieren.

i Die Gruppe Hiss steht für Songs voller Fernweh, Witz und Wehmut. Röder-Moldenhauer

Schon an diesem Donnerstag, 31. Juli, geht’s in der Treffpunkt-Konzertreihe weiter: Ab 19.15 Uhr ist die Pink-Floyd-Tribute-Band Battersea Power Station zu Gast auf dem Marktplatz. „Mit einem Repertoire von über 50 Songs, unterstützt von Backgroundchor und Saxofon, erwartet die Zuschauer ein unvergleichliches musikalisches Erlebnis“, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei. red