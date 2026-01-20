Mit viel Enthusiasmus hatte Christopher Schrohe im Sommer 2024 den Frischmarkt in Mündersbach übernommen. Die Ernüchterung folgte gut ein Jahr später mit Insolvenz und Burn-out. Jetzt erzählt er seine Geschichte.
Für Christopher Schrohe war es Liebe auf den ersten Blick, als er Anfang 2024 auf den Frischmarkt in Mündersbach aufmerksam wurde. Sofort reifte in dem gelernten Landwirt und Kaufmann im Einzelhandel die Idee, den Markt zu übernehmen. Tatsächlich bot sich dem heute 29-Jährigen kurze Zeit später die Gelegenheit, hier als Pächter einzusteigen.