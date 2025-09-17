Bei einer Veranstaltung für Suizid-Verstorbene, deren Angehörige, Freunde und Bekannte trafen sich zahlreiche Menschen in der Kirche in Wallmerod.
Zu einer besonderen Gedenkfeier trafen sich jetzt viele Menschen anlässlich des Welttages der Suizidprävention. „Mit der öffentlichen Gedenkfeier für Suizid-Verstorbene, deren Angehörige, Freunde und Bekannte am 12. September in der Evangelischen Christuskirche Wallmerod soll auch ein öffentliches Bewusstsein für dieses schwierige Thema geschaffen werden, damit über Suizid gesprochen wird“, hatte Monika Beck-Kuhlmann, Leiterin der ...