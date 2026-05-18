In zahlreichen Werken hat Wolfgang Ackva die Geschichte der katholischen Kirche in Montabaur festgehalten. Auch die Sanierung der Pfarrkirche ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Nun ist er im Alter von 96 Jahren verstorben.
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Die Pfarrei St. Peter und die Stadt Montabaur trauern um Wolfgang Ackva, der am 11. Mai im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Als Vorsitzender des Kirchbauvereins setzte er sich unter anderem für die Restaurierung der Pfarrkirche St. Peter in Ketten ein.