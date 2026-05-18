Nachruf auf Kirchenexperten
Trauer um Montabaurer Heimatforscher Wolfgang Ackva
Wolfgang Ackva richtete bei der Verleihung der Petrusplakette im Jahr 2021 einige Worte ans Publikum.
Wolfgang Ackva richtete bei der Verleihung der Petrusplakette im Jahr 2021 einige Worte ans Publikum.
Archiv Nitz Fotografie. Nitz Fotografie

In zahlreichen Werken hat Wolfgang Ackva die Geschichte der katholischen Kirche in Montabaur festgehalten. Auch die Sanierung der Pfarrkirche ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Nun ist er im Alter von 96 Jahren verstorben.

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Die Pfarrei St. Peter und die Stadt Montabaur trauern um Wolfgang Ackva, der am 11. Mai im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Als Vorsitzender des Kirchbauvereins setzte er sich unter anderem für die Restaurierung der Pfarrkirche St. Peter in Ketten ein.

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