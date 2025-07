Eine Trattoria ist laut Lexikon ein Gasthaus, oft kleiner und familiärer als ein Restaurant, mit einer überschaubaren Speisekarte und bodenständiger Küche zu erschwinglichen Preisen. Das aber reicht bei Weitem nicht aus, um die noch relativ neue „Trattoria menschlich“ in Rennerod zu beschreiben. Dort sorgen Gina Balcer (22) und Michael Markovics (45) seit vergangenem Oktober für das Wohl der Gäste.

Das Tochter-Vater-Gespann harmoniert gut, teilt die gleichen Einstellungen und hat sich ganz bewusst für den inklusiven Ansatz seines Gastronomiebetriebes entschieden. „Der Name Trattoria menschlich soll genau das ausdrücken“, sagt Gina Balcer, zugleich Inhaberin und Serviceleiterin, „wir wollen Inklusion in die Mitte der Gesellschaft bringen“. Gegenwärtig gehört ein geistig beeinträchtigter Mitarbeiter zum vierköpfigen Team der Trattoria, zumeist assistiert er als Beikoch. Der Job gibt ihm eine verlässliche Tagesstruktur. „Wir suchen aber noch weitere Leute, zumal wenn unsere Erweiterung im Obergeschoss fertig ist“, sagt Michael Markovics und fügt hinzu: „Wenn jemand ernsthaft will und Durchhaltevermögen hat, dann klappt das. Wir sind froh über jeden, dem wir helfen können – getreu dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht.“

Keine öffentlichen Fördergelder

Nicht staatliche Zahlungen und Fördermaßnahmen sind der Quell für diese Geschäftsphilosophie, sondern vielmehr das Streben nach Menschlichkeit und Respekt. Als gläubige Christen orientieren sich beide am Leitbild des Heiligen Franz von Assisi. Bewusst trägt Gina Balcer den Buchstaben Tau, das Erkennungszeichen der Franziskaner, um den Hals. Die gelernte Heilerziehungspflegerin, die ihre Ausbildung im Internat der Landesblindenschule in Neuwied im Vorjahr erfolgreich abgeschlossen hat, kennt ebenso wie ihr Vater das Seraphische Liebeswerk.

In dessen Kinderheim in Koblenz-Arenberg lebte Michael Markovics selbst vier Jahre lang als Kind. Mit Nachdruck sagt er: „Das war eine prägende Zeit. Wir unterstützen die Einrichtung noch heute mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“ Später als Teenager kam Markovics in den Westerwald und lebt heute in Langenbach b.K., unter einem Dach mit Tochter Gina und dem genannten Beikoch. Die Lust am Kochen, an Lebensmitteln und an der Gastronomie begleitet den 45-Jährigen schon lange (zuletzt betrieb er etwa die Gaststätte Altes Haus in der Hachenburger Friedrichstraße). Zwar vereitelte eine Mehlstauballergie seine erhoffte Bäckerausbildung, doch im einstigen italienischen Restaurant Bei Lilo im Hachenburger Stadtteil Altstadt konnte Markovics viel in der Küche zuschauen, mitmachen und lernen. Aus dieser Zeit rührt seine Liebe zur traditionellen italienischen Küche.

„Wir wollen Inklusion in die Mitte der Gesellschaft bringen.“

Gina Balcer, zugleich Inhaberin und Servicekraft

Deren konsequente Fortsetzung bildet das Herz der Trattoria menschlich. Der Küchenchef weiß, dass eine gute Bolognese-Soße nicht nur Rinderhackfleisch, Sellerie, Möhren und andere Zutaten, sondern auch viel Zeit braucht. Absolut tabu in der Küche sind hingegen Sahne und Geschmacksverstärker. Die Speisekarte ist bewusst klein und übersichtlich gehalten – „dann können wir alles frisch machen“, sagt Markovics. Die Zutaten besorgt er meist selbst in Großmärkten in Koblenz und Limburg, aber auch lokale Lieferanten kommen zum Zuge.

Aushängeschild der Trattoria seien zweifelsohne die Pizzen, „auch vegetarisch“, betont Gina Balcer und ergänzt: „Auch Allergiker vertrauen uns.“ Beim Innenausbau der Trattoria legte das Duo zudem Wert auf zwei weitere Schmankerl: Erstens die offene Küche – „damit die Leute zuschauen können, während ich koche“, sagt Markovics, „und es regt die Sinne an, wenn ich zum Beispiel bei Rosmarinkartoffeln manchmal die Lüftung auslasse.“

Treffsicher im Nebenraum

Zweitens verfügt die Trattoria über einen ruhigen, rauchfreien Nebenraum, in dem Michael, Gina und ihre Freunde vom Dartclub „Elende Bande“ durchaus ambitioniert ihrem Hobby nachgehen. Gegenwärtig nehmen sie an der E-Darts-Meisterschaftsrunde teil und spielen in der Rheinland-Westerwald-Liga. Kapitän Michael erklärt: „Das ist ganz bewusst keine herkömmliche Dartskneipe, wo gejohlt und gezecht wird; auch wenn wir natürlich niemanden abweisen.“ Doch zurück zum Speiselokal: Der inklusive Ansatz hat sich herumgesprochen und findet viele Befürworter. In einer Pressemitteilung berichtet etwa die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler von einem gemeinsamen Besuch mit der SPD Rennerod und lobt die „klare soziale Mission“ der Trattoria menschlich. Diese sei ein hervorragendes Beispiel für soziales Unternehmertum und gelungene Teilhabe.

Dass sie mit ihrer Gastro-Idee überhaupt in Rennerod gelandet sind, schreiben Vater und Tochter in erster Linie dem guten Wesen der Vermieterin zu, bei der sie während ihrer Immobiliensuche anfragten. „Das hat sofort gepasst“, sagt Michael Markovics. Auch von anderer Seite kam willkommene Unterstützung – vom Kreisgesundheitsamt bis zu den Getränkelieferanten – und half über die eine oder andere bürokratische Hürde hinweg. Und für den weiteren Ausbau kann der 45-Jährige auf sein handwerkliches Geschick vertrauen, dessen Basis nicht zuletzt auf seine Lehre als Maler und Lackierer zurückgehen dürfte.

Geöffnet ist die Trattoria menschlich täglich außer donnerstags von 17 bis 21.30 Uhr. Tischreservierungen können nicht schaden: Telefon 02664/9974774.