Vorfahrt missachtet Transporter krachen bei Nentershausen ineinander Andreas Egenolf 17.12.2024, 15:33 Uhr

i Diese beiden Transporter stießen am Dienstagnachmittag bei Nentershausen aufeiander und lösten so einen Rettungseinsatz aus. Andreas Egenolf

Stundenlang Stau, zum Glück aber nur leichte Verletzungen bei einem Beteiligten. Das ist das Ergebnis eines Unfalls, bei dem am Dienstagmittag auf der Kreuzung von L318 und 317 zwei Transporter kollidierten.

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß ist es am Dienstagmittag an der Kreuzung der Landesstraßen 318 und 317 bei Nentershausen gekommen. Gegen 13.50 Uhr war ein mit Glasfaser-Bauarbeitern besetzter, grauer Mercedes-Sprinter samt Anhänger mit Baumaterialien auf der L318, von Nentershausen aus kommend, in Fahrtrichtung Montabaur unterwegs.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen