Landratswahl im Westerwald Transfrau Line Bratenstein will für Linke antreten Thorsten Ferdinand 10.06.2026, 18:00 Uhr

i Line Bratenstein will für die Linke in den Landratswahlkampf ziehen. Line Bratenstein

Bei der Landratswahl im August wird CDU-Bewerber Klaus Lütkefedder nicht der einzige Bewerber sein. Die Linken-Politikerin Line Bratenstein hat angekündigt, sich ebenfalls um das Amt zu bewerben. Nun entscheiden die Mitglieder der Partei.

Wenn die Westerwälderinnen und Westerwälder am 16. August einen neuen Landrat wählen, wird der CDU-Bewerber Klaus Lütkefedder (64) wohl nicht der einzige Kandidat sein. Die Linke im Westerwaldkreis entscheidet am Donnerstag, 25. Juni, ob sie ebenfalls jemanden ins Rennen um das Spitzenamt im Kreishaus schickt – und hierfür gibt es bereits eine Bewerberin: Line Bratenstein (48), Förderschullehrerin aus dem oberen Westerwald, möchte als Landrätin ...







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