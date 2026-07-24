Nach 165 Jahren schließen sich in Höhr‑Grenzhausen zwei traditionsreiche Schützengesellschaften zusammen. Ein unerwartetes Ereignis beschleunigte die Entscheidung – nun wollen die Mitglieder Sport, Brauchtum und Zukunft gemeinsam gestalten.
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In Höhr-Grenzhausen haben die Schützengesellschaften St. Sebastianus Höhr und Germania Grenzhausen nach 165 Jahren Eigenständigkeit die Fusion beider Vereine beschlossen. Ein Umstand, den es so in der Geschichte des Rheinischen Schützenbundes noch nie gegeben hat.