Bündnis im Westerwald Tradition vereint: Schützenfusion nach 165 Jahren Hans-Peter Metternich 24.07.2026, 06:00 Uhr

i Die Wappen der Höhr-Grenzhäuser Schützengesellschaften, die jetzt einen Verein bilden. Hans-Peter Metternich

Nach 165 Jahren schließen sich in Höhr‑Grenzhausen zwei traditionsreiche Schützengesellschaften zusammen. Ein unerwartetes Ereignis beschleunigte die Entscheidung – nun wollen die Mitglieder Sport, Brauchtum und Zukunft gemeinsam gestalten.

In Höhr-Grenzhausen haben die Schützengesellschaften St. Sebastianus Höhr und Germania Grenzhausen nach 165 Jahren Eigenständigkeit die Fusion beider Vereine beschlossen. Ein Umstand, den es so in der Geschichte des Rheinischen Schützenbundes noch nie gegeben hat.







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