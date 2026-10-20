Bismarckstraße Bad Marienberg Tradition und Wandel in der Buchhandlung Millé Julia Hilgeroth-Buchner 20.10.2026, 09:00 Uhr

i Die beiden Inhaberinnen Barbara (links) und Stefanie Stahl bieten nicht nur im Buchhandlungs-Alltag einen exzellenten Kundenservice, sie gestalten auch seit vielen Jahren sehr gut besuchte Veranstaltungen. Dazu gehören der "Kaffeeklatsch" (Lesung mit Bewirtung), Literatur-Abende (zum Beispiel der "Winter-Bücherabend") und die Aktion "Einschließen und Genießen", bei der sich die Kunden zwei Stunden lang in aller Ruhe umschauen können. Julia Hilgeroth-Buchner

Seit 1914 prägt eine Familienbuchhandlung das Leben in Bad Marienberg. Heute führen Urenkelinnen das Haus, das Bücher, Spielzeug und lebhafte Veranstaltungen vereint – ein Ort, an dem Tradition neu gedacht wird.

Man schreibt das Jahr 1914, als Ernst Millé sein Geschäft in der Bad Marienberger Bismarckstraße eröffnet. Das Sortiment umfasst Waren des täglichen Bedarfs, aber auch eine stattliche Auswahl an Büchern und Schreibwaren.In den nächsten Jahrzehnten verändert sich das Angebot, und es gibt im Laden eigentlich nichts, was es nicht gibt – von Farben, Zahnpasta, Seife und Haarnetzen bis hin zu Skiern, Kinderwagen, Kinderkleidung und Spielsachen.







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