Seit 1914 prägt eine Familienbuchhandlung das Leben in Bad Marienberg. Heute führen Urenkelinnen das Haus, das Bücher, Spielzeug und lebhafte Veranstaltungen vereint – ein Ort, an dem Tradition neu gedacht wird.
Lesezeit 3 Minuten
Man schreibt das Jahr 1914, als Ernst Millé sein Geschäft in der Bad Marienberger Bismarckstraße eröffnet. Das Sortiment umfasst Waren des täglichen Bedarfs, aber auch eine stattliche Auswahl an Büchern und Schreibwaren.In den nächsten Jahrzehnten verändert sich das Angebot, und es gibt im Laden eigentlich nichts, was es nicht gibt – von Farben, Zahnpasta, Seife und Haarnetzen bis hin zu Skiern, Kinderwagen, Kinderkleidung und Spielsachen.