Seit fünf Generationen ist Steinmetz Ferger im Familienbesitz. Das 125. Jubiläum wird am 23. August öffentlich gefeiert. Unsere Zeitung hat einen Blick in die Geschichte des Westerburger Traditionsbetriebs geworfen – und auf die aktuelle Situation.

Hand in Hand arbeiten Vater und Sohn – und das hat Tradition bei der Familie Ferger, die seit nunmehr 125 Jahren einen Steinmetzbetrieb in Westerburg betreibt. Die Firma wurde 1900 von Eduard Ferger senior gemeinsam mit seiner Frau Johannette („Sacknettche“ genannt) in der Westerburger Neustraße gegründet. Die Gründungsurkunden gibt es nicht mehr, sie fielen – ebenso wie das Elternhaus und die Werkstatt – 1945 den Bombenangriffen auf die Stadt zum Opfer.

1925 übernahm Eduard Ferger junior, 1960 war es dann Günter Ferger, der mit seiner Frau Liesel den Betrieb weiterführte. Deren Sohn Michael folgte an der Spitze des Handwerksbetriebes, der zu den ältesten von Westerburg zählt. Mit Alexander Ferger (27), der seit Juli 2024 gemeinsam mit seinem Vater den Betrieb führt, übernahm dann die fünfte Generation.

i Das ist das Gründerehepaar: Eduard und Johannette Ferger. Röder-Moldenhauer

In den 1950er-Jahren expandierte die Auftragslage, große Bauaufträge kamen hinzu. Neben der Gestaltung von Grabmalen stellen diese Aufträge – beispielsweise für Treppen, Fensterbretter, Böden oder Küchenarbeitsplatten – bis heute ein wichtiges Standbein dar.

Michael Ferger ist froh, für den Betrieb einen Nachfolger gefunden zu haben. Zwar würden insgesamt die Aufträge in der Branche abnehmen (Stichwort: Wandel der Begräbniskultur), aber es gäbe auch immer weniger Steinmetze, sagt er. Es gibt immer genügend zu tun, bestätigt der Juniorchef. Schon als Kind wollte er in diesen Beruf gehen, ihn reizt das Handwerk. Zwischenzeitlich habe er aber überlegt, Veranstaltungstechniker zu werden, erzählt er. Dass er sich dann doch für eine Steinmetzlehre entschied, hat auch mit der Faszination des Materials zu tun, bekennt er.

i Alexander Ferger (27) liebt die Arbeit mit Steinen. Der Steinmetzmeister haut hier eine Rose mit einem Meißel in den Stein. Er sagt: "Das Handwerkliche hat mich immer gereizt." Röder-Moldenhauer

Auch Grabmäler sind dem Zeitgeist unterworfen. „Heute ist alles filigraner, geschwungener“, sagt Alexander Ferger. Das ist auch dank moderner Technik möglich. Die Wahl des Materials hängt oft von persönlichen Vorlieben für die Grabgestaltung ab. Dabei beraten Fergers heute ihre Kunden mit digitaler Technik: „Dann können wir den Entwurf, der direkt in dem Material hinterlegt ist, den Kunden zuschicken“, berichtet der junge Meister. „Ganz früher war alles in Schwarz, dann kam das Rötliche hinzu. Heute gibt es viele Kombis zwischen hell und dunkel“, beschreibt Vater Michael einen weiteren Trend.

Früher seien die Entwürfe zudem alle noch per Hand gezeichnet worden, fährt Alexander Ferger fort. Nach seiner Lehre im elterlichen Unternehmen hat er rasch mit der Meisterschule begonnen, den praktischen Teil 2019 abgeschlossen, den Ausbilder und die Buchhaltung ein Jahr später. Er bedauert, dass sich zu wenige junge Menschen für das Handwerk interessieren, vielleicht, weil im öffentlichen Dienst das Geld leichter zu verdienen sei? Dabei würde er gern ausbilden, auch um potenzielle Mitarbeiter zu gewinnen. Waren es doch einmal bis zu fünf Mitarbeitende in dem Unternehmen, berichtet Michael Ferger.

i Michael Ferger ist froh, mit seinem Sohn einen Nachfolger in der Firma gefunden zu haben. 1990 übernahm er den Steinmetzbetrieb von seinem Vater Günter. Die Einzelunternehmung wurde in eine GmbH umgewandelt. Röder-Moldenhauer

Die Bauaufträge halten sich in etwa mit den Aufträgen für Grabgestaltungen die Waage. Sie kommen auch aus öffentlicher Hand. So hat das Unternehmen beispielsweise den Brunnen am Alten Markt von Westerburg gestaltet, ebenso die Partnerschaftssäule der Stadt, und jüngst eine Gedenkplatte mit 1500 Buchstaben erneuert, die der Sturm 2023 am Kriegerdenkmal von Westerburg beschädigt hatte. Die Firma ist aber ebenso in Privathäusern aktiv. „Fensterbänke braucht jedes Haus, Steinbänke sind einfach schöner und langlebiger“, findet der 27-Jährige.

Nicht nur das Design oder die Auswahl der Materialien haben sich im Laufe der Zeit geändert, auch die praktische Arbeit der Steinmetze, einem der ältesten Berufe überhaupt, hat sich gewandelt. In der Werkstatt wird heute mit modernen Maschinen gearbeitet, auf dem Friedhof kann ein Kran die Schwerstarbeit übernehmen. Doch nach wie vor ist daneben Handarbeit gefragt, beispielsweise um eine Rose in den Stein zu hauen.

Ihr Firmenjubiläum wollen Michael und Alexander Ferger am Samstag, 23. August, ab 11 Uhr feiern. Interessierte sindin die Neustraße 2 eingeladen.