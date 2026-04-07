Festivalbilanz rundum positiv
Touristiker: „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ war top
In der Brunnenstraße herrschte Hochbetrieb bei "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik". Zeitweise mussten die Besucher Schlange stehen
In der Brunnenstraße herrschte Hochbetrieb bei "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik". Zeitweise mussten die Besucher Schlange stehen, um in die Werkstätten zu gelangen.
Camilla Härtewig

Markus Ströher und Annette Hartmann vom Kannenbäckerland-Touristik-Service sind begeistert in der Nachbetrachtung zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“. Das Festival gibt es seit 2000. Die Veranstaltung hat so viele Besucher wie noch nie angelockt.

Lesezeit 3 Minuten
Ein tolles Angebot und frühlingshaftes Kaiserwetter haben am Ostermontag Tausende Besucher zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ gelockt. Federführend lag die Organisation des Festivals in den Händen von Annette Hartmann und Markus Ströher vom Kannenbäckerland-Touristik-Service.

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