Markus Ströher und Annette Hartmann vom Kannenbäckerland-Touristik-Service sind begeistert in der Nachbetrachtung zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“. Das Festival gibt es seit 2000. Die Veranstaltung hat so viele Besucher wie noch nie angelockt.
Lesezeit 3 Minuten
Ein tolles Angebot und frühlingshaftes Kaiserwetter haben am Ostermontag Tausende Besucher zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ gelockt. Federführend lag die Organisation des Festivals in den Händen von Annette Hartmann und Markus Ströher vom Kannenbäckerland-Touristik-Service.