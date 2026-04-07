Festivalbilanz rundum positiv Touristiker: „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ war top Camilla Härtewig 07.04.2026, 19:20 Uhr

i In der Brunnenstraße herrschte Hochbetrieb bei "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik". Zeitweise mussten die Besucher Schlange stehen, um in die Werkstätten zu gelangen. Camilla Härtewig

Markus Ströher und Annette Hartmann vom Kannenbäckerland-Touristik-Service sind begeistert in der Nachbetrachtung zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“. Das Festival gibt es seit 2000. Die Veranstaltung hat so viele Besucher wie noch nie angelockt.

Ein tolles Angebot und frühlingshaftes Kaiserwetter haben am Ostermontag Tausende Besucher zu „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ gelockt. Federführend lag die Organisation des Festivals in den Händen von Annette Hartmann und Markus Ströher vom Kannenbäckerland-Touristik-Service.







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