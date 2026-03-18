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Tourismus im Westerwald ist Herzensangelegenheit
Im Rahmen der KuV-Veranstaltungsreihe „Heimat unter der Lupe“ referierte Lisa Effert von der Touristinformation Hachenburger Wes
Im Rahmen der KuV-Veranstaltungsreihe „Heimat unter der Lupe“ referierte Lisa Effert von der Touristinformation Hachenburger Westerwald über Fakten, Chancen und Herausforderungen des Tourismus in der Region.
Rolf-Dieter Rötzel

Zum Abschluss seiner winterlichen Vortragsreihe „Kennst du deine Heimat - Heimat unter der Lupe“ referierte Lisa Effert informativ und zukunftsorientiert über Entwicklungen und Perspektiven des Tourismus im Westerwald.

Lesezeit 2 Minuten
„Tourismus im Westerwald - Fakten, Chancen und Herausforderungen“ war das Thema beim Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach im Haus des Gastes. Zum Abschluss seiner winterlichen Vortragsreihe „Kennst du deine Heimat - Heimat unter der Lupe“, die jährlich von November bis März stattfindet und zum achten Mal durchgeführt wurde, referierte Lisa Effert, Leiterin der Tourist-Information Hachenburger Westerwald, vor einem gut besuchten und ...

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