Als die Bahn die Berge öffnete Tourismus der Jahrhundertwende im Westerwald entdeckt Rolf-Dieter Rötzel 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Mit großer Fachkompetenz referierte der Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff zum Thema „ReiseZeit und Reiselust um 1900“. Die begeisterten Zuhörer hoffen auf ein „Mehr“ an solchen Fachvorträgen. Rolf-Dieter Rötzel

Die Eisenbahn öffnete Ende des 19. Jahrhunderts den Westerwald für Erholungssuchende. Stadtarchivar Jens Friedhoff entführt ins Reisefieber um 1900 und zeigt historische Fotos, Reiseutensilien und erste Hotels.

Über die Anfänge des Tourismus in Hachenburg und im Westerwald referierte der in der Region bekannte Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff unter dem Leitgedanken „ReiseZeit und ReiseLust um 1900“. Der geschätzte Historiker nahm dabei mit großem Fachwissen, Sachkompetenz und vor allem mit Herzblut und Leidenschaft für das Thema das überaus interessierte Auditorium im voll besetzten Löwensaal des Vogtshofs mit auf eine nostalgische Tour durch ...







Artikel teilen

Artikel teilen