Wenn in Gemeinden neue Glasfaserkabel verlegt werden, entsteht tonnenweise Aushub, der irgendwo gelagert werden muss. In Wirges macht dieser Abfall nun Probleme.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Monaten wird in einem Gewerbegebiet der Stadt Wirges illegal Bauschutt abgelagert. Auf dem Grundstück am Boschring türmten sich Aushub, Steine und Betonbrocken zeitweise meterhoch und rutschten bereits auf die Straße. Die Kreisverwaltung und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Wirges haben inzwischen ordnungsbehördliche Verfahren gegen den Verursacher eingeleitet.