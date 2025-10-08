Aushub türmt sich meterhoch Tonnenweise Bauschutt illegal in Wirges abgelagert 08.10.2025, 18:00 Uhr

i Der Bauschutt am Boschring in Wirges türmte sich zeitweise meterhoch und rutschte bereits auf die Straße. Thorsten Ferdinand

Wenn in Gemeinden neue Glasfaserkabel verlegt werden, entsteht tonnenweise Aushub, der irgendwo gelagert werden muss. In Wirges macht dieser Abfall nun Probleme.

Seit Monaten wird in einem Gewerbegebiet der Stadt Wirges illegal Bauschutt abgelagert. Auf dem Grundstück am Boschring türmten sich Aushub, Steine und Betonbrocken zeitweise meterhoch und rutschten bereits auf die Straße. Die Kreisverwaltung und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Wirges haben inzwischen ordnungsbehördliche Verfahren gegen den Verursacher eingeleitet.







Artikel teilen

Artikel teilen