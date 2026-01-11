Tonnenschwere Behelfsbrücke über A48 verschoben

Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Neubau der L307-Brücke über die A48 bei Höhr-Grenzhausen: Die seit Wochen vorbereitete Behelfsbrücke ist am Samstag erfolgreich über die Autobahn verschoben worden. Nun geht das Projekt in die nächste Phase.
Lesezeit 2 Minuten
Am Wochenende ist bei Höhr-Grenzhausen eine 235 Tonnen schwere Behelfsbrücke erfolgreich über die A48 verschoben worden. Über das Provisorium soll der Verkehr zwischen der Kannenbäckerstadt und der Autobahnanschlussstelle laufen, bis die neue Stahlverbundbrücke fertiggestellt ist.