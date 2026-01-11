Projekt bei Höhr-Grenzhausen Tonnenschwere Behelfsbrücke über A48 verschoben Thorsten Ferdinand 11.01.2026, 10:32 Uhr

i Spannender Moment: Die tonnenschwere Behelfsbrücke erreicht den Pfeiler auf der anderen Seite der Autobahn. Jetzt muss alles passen. Thorsten Ferdinand

Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Neubau der L307-Brücke über die A48 bei Höhr-Grenzhausen: Die seit Wochen vorbereitete Behelfsbrücke ist am Samstag erfolgreich über die Autobahn verschoben worden. Nun geht das Projekt in die nächste Phase.

Am Wochenende ist bei Höhr-Grenzhausen eine 235 Tonnen schwere Behelfsbrücke erfolgreich über die A48 verschoben worden. Über das Provisorium soll der Verkehr zwischen der Kannenbäckerstadt und der Autobahnanschlussstelle laufen, bis die neue Stahlverbundbrücke fertiggestellt ist.







