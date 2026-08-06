Sommerfestival macht Spaß
Tonband beschert Bad Marienbergern schönes Konzert
Der Abend mit Tonband war ein voller Erfolg. Die sechs Musiker spielten eingängige Songs, die jeder kennt und die zum Tanzen ani
Der Abend mit Tonband war ein voller Erfolg. Die sechs Musiker spielten eingängige Songs, die jeder kennt und die zum Tanzen animierten.
Röder-Moldenhauer

Auf dem Marktplatz verführen Musiker mit ihren Songs zum Genießen und Tanzen vor der Bühne. Zuhörer erleben einen stimmungsvollen Abend – Gewitter hatte ein Einsehen.

Lesezeit 1 Minute
Mit den sechs Musikern von „Tonband“ hat sich das Sommerfestival Bad Marienberg stimmungsvoll fortgesetzt. Kerstin Schmidt von der Touristinformation Bad Marienberg zieht Bilanz: „Die Stimmung war gut, das war ein richtig schöner Abend.“ Vor allem freut sie sich über das Riesenglück mit dem Wetter, das in diesem Jahr den Bad Marienbergern hold ist.
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