Sommerfestival macht Spaß Tonband beschert Bad Marienbergern schönes Konzert Angela Baumeier 06.08.2026, 15:00 Uhr

i Der Abend mit Tonband war ein voller Erfolg. Die sechs Musiker spielten eingängige Songs, die jeder kennt und die zum Tanzen animierten. Röder-Moldenhauer

Auf dem Marktplatz verführen Musiker mit ihren Songs zum Genießen und Tanzen vor der Bühne. Zuhörer erleben einen stimmungsvollen Abend – Gewitter hatte ein Einsehen.

Mit den sechs Musikern von „Tonband“ hat sich das Sommerfestival Bad Marienberg stimmungsvoll fortgesetzt. Kerstin Schmidt von der Touristinformation Bad Marienberg zieht Bilanz: „Die Stimmung war gut, das war ein richtig schöner Abend.“ Vor allem freut sie sich über das Riesenglück mit dem Wetter, das in diesem Jahr den Bad Marienbergern hold ist.







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