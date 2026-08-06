Auf dem Marktplatz verführen Musiker mit ihren Songs zum Genießen und Tanzen vor der Bühne. Zuhörer erleben einen stimmungsvollen Abend – Gewitter hatte ein Einsehen.
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Mit den sechs Musikern von „Tonband“ hat sich das Sommerfestival Bad Marienberg stimmungsvoll fortgesetzt. Kerstin Schmidt von der Touristinformation Bad Marienberg zieht Bilanz: „Die Stimmung war gut, das war ein richtig schöner Abend.“ Vor allem freut sie sich über das Riesenglück mit dem Wetter, das in diesem Jahr den Bad Marienbergern hold ist.