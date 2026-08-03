Viel Livemusik zum Fest Tolles Kirmeswetter zieht Besuchermassen nach Montabaur Katrin Maue-Klaeser 03.08.2026, 15:30 Uhr

i Die Montabaurer Kirmesgesellschaft beim „Einschreien“ unter dem Kirmesbaum vor der Pfarrkirche St. Peter in Ketten. Olaf Nitz. Nitz Fotografie

Livebands, Rummelplatz, Krammarkt: Das Traditionsfest füllt Gassen und Plätze der Kreisstadt mit fröhlichen Gästen. Die Platzierung der Bühne auf dem Konrad-Adenauer-Platz wirft Fragen auf.

Auch ohne Feuerwerk – das war schon vor drei Wochen abgesagt worden – ist die Montabaurer Kirmes bei bestem Wetter ein fröhliches, von Livemusik und lieb gewordenen Traditionen getragenes Fest. Mit einem einzigen Schlag auf den Zapfhahn hat Stadtchefin Melanie Leicher am Freitag den Freibierausschank zum Auftakt der Kirmes eingeläutet.







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