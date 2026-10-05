Handwerkskunst im Westerwald
Töpfermarkt begeistert zwei Tage lang Tausende Besucher
Vielfalt ohne Ende, so präsentierten sich die Aussteller beim 42. Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach.
Vielfalt ohne Ende, so präsentierten sich die Aussteller beim 42. Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach.
Hans-Peter Metternich

Keramikvielfalt, internationale Aussteller und bretonische Gastfreundschaft: Beim Europäischen Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach zog handwerkliche Kunst am Feiertagswochenende Tausende Besucher an. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach kann auf mehr als vier Jahrzehnte seines Bestehens zurückblicken. In diesem Jahr fand der Markt am ersten Oktoberwochenende zum 42. Mal statt. 60 Keramikkünstler und zehn Stände mit Süßem und Deftigem zum Vernaschen, ein Unterhaltungs- und Betreuungsangebot für die kleinen Marktbesucher sowie ein Bereich zum Verweilen und zum Schwätzchenhalten bereicherten das herbstliche Marktspektakel, auf das ...
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