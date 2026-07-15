50 Jahre Geschäftserfolg Töpferlädchen Montabaur – Tradition im Herzen der Stadt Lena Bongard 15.07.2026, 00:00 Uhr

i Ursula Hübinger vor ihrem Lebenswerk, dem Töpferlädchen. Lena Bongard

Ursula Hübinger betreibt seit 1976 Jahren erfolgreich ihr Geschäft mit Edelsteinen, Räucherstäbchen, Steinzeug – und mit Herz. Das Sortiment, durch das sich Spiritualität zieht, ist in stetigem Wandel.

Ihr Laden ist bunt, in jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Seit 1976 betreibt Ursula Hübinger in Montabaur das Töpferlädchen. Der Name ist ein Relikt aus ihrer Anfangszeit, doch auch nach 50 Jahren hat Hübinger Leidenschaft für ihr kleines Geschäft, wo die Inhaberin täglich selbst im Laden arbeitet und ihre Kundschaft berät.







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