Töne wie flüssiges Gold: Ron Spielman Trio mischt in Bad Marienberg Rock, Blues, Pop und Jazz

Bad Marienberg. Traditionelle Jazzfans wurden beim jüngsten Konzert der Reihe „Jazz we can“ in Bad Marienberg überrascht. Das Ron Spielman Trio brachte rockige, soulige Töne mit Gesang auf die Bühne in der Gartenstraße, dazu ein bisschen Pop und dann doch: Jazz.