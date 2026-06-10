Bei einem Unfall am Montagabend ist eine Frau aus Unnau ums Leben gekommen. Wir haben bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Marienberg nachgefragt, wie sie den Einsatz erlebt hat.
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Der tödliche Verkehrsunfall zwischen Unnau und Zinhain am Montagabend hatte auch für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Marienberg einen größeren Einsatz zur Folge. Insgesamt 35 Kräfte der Einheiten aus Dreisbach, Nistertal und Unnau, die vor Ort waren, sowie die Mitglieder der Feuerwehreinsatzzentrale waren hierbei gefordert, wie es auf Anfrage unserer Zeitung heißt.