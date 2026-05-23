Wichtiger Zeuge fuhr davon Tödlicher B54-Unfall: Polizei sucht weiter Lkw-Fahrer Michael Fenstermacher 23.05.2026, 09:00 Uhr

i Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am Dienstag ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Ralf Steube

Für die Polizei wäre er ein wichtiger Zeuge, um das Geschehen lückenlos aufzuklären. Doch ein Lkw-Fahrer, der nach dem tödlichen Unfall auf der B54 davongefahren war, hat sich noch nicht gemeldet. Auch weitere Zeugen werden nun gesucht.

Mehrere Tage nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen sucht die Polizei weiterhin nach einem wichtigen Zeugen. Der Lkw-Fahrer, der von dem tödlich verunglückten 33-jährigen Unfallverursacher überholt wurde, bevor dieser mit einem entgegenkommenden Laster zusammenstieß, hat sich noch nicht gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei in Westerburg unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt.







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