Für die Polizei wäre er ein wichtiger Zeuge, um das Geschehen lückenlos aufzuklären. Doch ein Lkw-Fahrer, der nach dem tödlichen Unfall auf der B54 davongefahren war, hat sich noch nicht gemeldet. Auch weitere Zeugen werden nun gesucht.
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Mehrere Tage nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen sucht die Polizei weiterhin nach einem wichtigen Zeugen. Der Lkw-Fahrer, der von dem tödlich verunglückten 33-jährigen Unfallverursacher überholt wurde, bevor dieser mit einem entgegenkommenden Laster zusammenstieß, hat sich noch nicht gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei in Westerburg unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt.