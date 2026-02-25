Hollywood und Timo Boll: Diese beiden Promi-Faktoren möchte die TTG Mündersbach/Höchstenbach nutzen, um für ihren Sport und ihren Verein zu werben.
Mit dem Film „Marty Supreme“ erobert gerade der Tischtennissport die Kinos. Der Film mit dem nicht gerade alltäglichen Leinwand-Thema ist für neun Oscars nominiert und läuft an diesem Donnerstag, 26. Februar, in den deutschen Kinos an. Die TTG Mündersbach/Höchstenbach nutzt diese cineastische Aufmerksamkeit und führt in den kommenden Wochen im Hachenburger Kino Cinexx eine spezielle Aktion durch.