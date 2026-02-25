Aktion im Cinexx Hachenburg Tischtennisspieler werben mit Kinofilm für ihren Sport Nadja Hoffmann-Heidrich 25.02.2026, 17:00 Uhr

i David Hain (Theaterleiter, links) und Frank Rauen (Service) vom Cinexx Hachenburg haben es sich nicht nehmen lassen, auch schon eine Runde Tischtennis auf der Platte zu spielen, die die TTG Mündersbach/Höchstenbach derzeit im Foyer des Kinos aufgestellt hat. In dem Lichtspielhaus läuft am Donnerstag, 26. Februar, der neunfach oscarnominierte Hollywood-Film "Marty Supreme" an, in dem es um einen Tischtennisspieler geht. Christian Schäfer

Hollywood und Timo Boll: Diese beiden Promi-Faktoren möchte die TTG Mündersbach/Höchstenbach nutzen, um für ihren Sport und ihren Verein zu werben.

Mit dem Film „Marty Supreme“ erobert gerade der Tischtennissport die Kinos. Der Film mit dem nicht gerade alltäglichen Leinwand-Thema ist für neun Oscars nominiert und läuft an diesem Donnerstag, 26. Februar, in den deutschen Kinos an. Die TTG Mündersbach/Höchstenbach nutzt diese cineastische Aufmerksamkeit und führt in den kommenden Wochen im Hachenburger Kino Cinexx eine spezielle Aktion durch.







