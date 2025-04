Jochen Straub und Christoph Beuers haben die „Bibel – Ganz einfach für mich erzählt“ geschrieben. Dahinter steht ein Werk, das einen einfachen Einstieg in die Bibel für jedes Kind ermöglicht. Diese Kinderbibel besticht durch ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Heilige Schrift gibt es zwar in vielen Abwandlungen und Fassungen, aber in dieser Art sei sie in gedruckter Form einmalig, unterstreicht Jochen Straub. Das besondere daran: Das 173 Seiten starke Buch mit festem Einband lädt Mädchen und Jungen dazu ein, die spannenden Geschichten rund um Noah, Josef, Mose, David, Jona und Jesus kennenzulernen. Die beliebten Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament sind speziell aufbereitet, sodass sie einfach zu verstehen und leicht zu lesen sind. Die einfachen Texte eignen sich hervorragend für den Einsatz in christlichen Kindergruppen und für die inklusive religionspädagogische Arbeit.

Im kommunalen Kindergarten in Staudt hat Jochen Straub diese Bibel in drei Kinderkreisen den Kleinen und auch dem Erzieherteam im Rahmen eines sogenannten Osterstündchens mit kindgerechter Gestaltung des Osterthemas nähergebracht. „Wir haben gerne das Angebot von Jochen Straub angenommen, diese besondere Bibel in unserer Einrichtung vorzustellen und vor allem den Kindern näherzubringen“, sagte die Kindergartenleiterin Katharina Bruch im Gespräch mit unserer Zeitung, die bei einem „Osterstündchen“ der „Tintenkleckse“, also Kinder der Vorschule, mit dabei war. Da sei der Zeitpunkt der kleinen Bibelstunde in der Karwoche, die auf das Osterwunder vorbereite, genau richtig, so die Kita-Leiterin.

i Die Kinder hängen buchstäblich an den Lippen von Jochen Straub. Er weiß mit Kindern umzugehen. Hans-Peter Metternich

„Ich heiße Jochen und ich will euch heute etwas von der Bibel erzählen“ so leitete Jochen Straub, der besonders prädestiniert ist, den „richtigen Ton“ für Kinder zu finden, das Osterstündchen ein. Mit dem Lied zur Gitarre „Ich bin für dich da“ hatte der Seelsorger gleich die Aufmerksamkeit der Kinder auf seiner Seite, denen er erzählte, dass Freunde von Jesus dessen Geschichten in der Bibel aufgeschrieben hätten, um das aller Welt weiterzuerzählen. Bemerkenswert dabei war die große Aufmerksamkeit und Teilnahme der Kleinen, die gezielte Fragen über den Himmel und die Natur stellten, und für die Jochen Straub die kindgerechte Antwort fand.

Wer steckt eigentlich hinter den Autoren der Kinderbibel in einfacher Sprache? Die Autoren Diakon Christoph Beuers und Jochen Straub sind Theologen, deren Arbeitsalltag seit vielen Jahren von der seelsorglichen Arbeit mit Menschen mit Behinderungen geprägt ist. Christoph Beuers war bis zum Eintritt in den Ruhestand Seelsorger im Sankt Vincenzstift, Aulhausen, und Leiter der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege. Er ist Mitveranstalter des Forums für Heil- und Religionspädagogik. Von ihm stammen Veröffentlichungen zur inklusiven Pastoral- und Religionspädagogik mit einem Schwerpunkt Leichte Sprache. Jochen Straub lebt in Staudt. Er ist Referent für die inklusive Seelsorge im Bistum Limburg und langjähriger Begleiter für Menschen mit Behinderung, Autor und Liedermacher. Er kämpft seit vielen Jahren engagiert für die Teilhabe behinderter Menschen. Zahlreiche Veröffentlichungen, Lesungen, Vorträge und Seminare prägen die seelsorgerischen Aktivitäten von Jochen Straub.

i Die kleine Bibelstunde macht so richtig Spaß. Hans-Peter Metternich

Was macht diese Kinderbibel so besonders? Bekannte und einfache Wörter sorgen für ein leichteres Verständnis. Durch kurze Sätze und einfache Satzstrukturen, überschaubare Textmenge mit wenig Text pro Seite und häufige Absätze behalten Kinder den Überblick. Klare und deutliche Schriftartformen erleichtern das Lesen. Große, bunte Bilder wecken das Interesse und unterstützen das Textverständnis.

Mit dieser Kinderbibel haben Christoph Beuers und Jochen Straub ein Werk geschaffen, womit alle Kinder die wertvollen Botschaften der Bibel entdecken und verstehen. Sie ist auch ideal für Leseanfänger, Kinder mit Leseschwächen, Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen.

Die Bibel gibt es zum Preis von 25 Euro im Buchhandel.