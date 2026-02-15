Sowohl das Marienbad in Bad Marienberg als auch das Freibad in Unnau sind beliebte Freizeitstätten. Beide Einrichtungen gehören zur Marienbad GmbH, die seit Jahren rote Zahlen schreibt. Warum das so ist, wollten wir vom Geschäftsführer wissen.
Der Wirtschaftsplan 2026 für die Marienbad GmbH sorgte jüngst im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg für Diskussionen. Der Grund dafür: das erneut große Defizit, das sich im aktuellen Geschäftsjahr auf rund 1,5 Millionen Euro beläuft. Marienbad-Geschäftsführer Timo Koch fehlte in der Sitzung krankheitsbedingt.