Sonne, Yogamatten – und plötzlich tapsen kleine Pfoten durchs Gelände. Beim Puppy-Yoga im Tierheim Ransbach-Baumbach wird aus Training ein tierisches Erlebnis. Die ungewöhnliche Aktion erwärmt nicht nur Herzen, sondern bewirkt auch Gutes.
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Die Sonne strahlt. 17 – vornehmlich junge – Frauen und ein Mann mit Sportkleidung und Yogamatten machen sich auf den Weg ins Tierheim Ransbach-Baumbach. Hier steht heute ein ungewöhnliches Sportangebot auf dem Programm. Yoga mit Welpen – und das für den guten Zweck.