Hohe Tierarztkosten
Tierheim Ransbach-Baumbach braucht dringend Geldspenden
Gekämpft und doch verloren: Fundkaninchen Frank kam mit tränenden Augen, zerfetzten Ohren und einem großen Abszess am Rücken ins
Gekämpft und doch verloren: Fundkaninchen Frank kam mit tränenden Augen, zerfetzten Ohren und einem großen Abszess am Rücken ins Tierheim. Die Operation seines Abszesses hatte er gut überstanden. Doch am Ende reichte seine Kraft einfach nicht mehr aus. Er ist friedlich eingeschlafen. Für Tiere wie Frank entstehen dem Tierheim in Ransbach-Baumbach hohe Kosten.
Anna Knappe/Tierheim Ransbach-Baumbach

Das Tierheim Ransbach-Baumbach steckt wegen stark gestiegener Tierarztkosten in  finanziellen Schwierigkeiten. Abgabegebühren decken nur einen Bruchteil der nötigen Behandlungen. Leiterin Anna Knappe bittet dringend um Geldspenden.

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Yoga mit Welpen, Autowasch- und Fensterputzaktionen – das Tierheim Ransbach-Baumbach und seine Unterstützer denken sich in jüngster Zeit kreative Aktionen aus, um an Spendengelder zu kommen. Denn aktuell befinden sich die Tierschützer aufgrund der hohen Tierarztkosten in einer finanziell sehr schwierigen Lage.

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