Das Tierheim Ransbach-Baumbach steckt wegen stark gestiegener Tierarztkosten in finanziellen Schwierigkeiten. Abgabegebühren decken nur einen Bruchteil der nötigen Behandlungen. Leiterin Anna Knappe bittet dringend um Geldspenden.
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Yoga mit Welpen, Autowasch- und Fensterputzaktionen – das Tierheim Ransbach-Baumbach und seine Unterstützer denken sich in jüngster Zeit kreative Aktionen aus, um an Spendengelder zu kommen. Denn aktuell befinden sich die Tierschützer aufgrund der hohen Tierarztkosten in einer finanziell sehr schwierigen Lage.