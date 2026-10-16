Hündin aus Ransbach-Baumbach
Tierheim hofft auch auf ein Happy End für Elli
Elli ist Langzeitinsassin im Tierheim Ransbach-Baumbach. Fremden gegenüber ist sie skeptisch. Das schreckt Interessenten aber. „
Elli ist Langzeitinsassin im Tierheim Ransbach-Baumbach. Fremden gegenüber ist sie skeptisch. Das schreckt Interessenten aber. „Dabei ist sie eine Zuckermaus“, sagt Hundehausleiterin Jessica Mininno-Nordhausen.
Dennis Ates/Lightpaws Pictures

Schon lange wartet Hündin Elli im Tierheim Ransbach-Baumbach auf ein neues Zuhause. Weil sie Fremden gegenüber skeptisch ist, hatte sie bislang kein Glück. Doch die Geschichte von Dobermann Amor macht Mut, dass es auch für Elli ein Happy End gibt.

Lesezeit 1 Minute
Dobermann Amor wartete im Tierheim Ransbach-Baumbach eineinhalb Jahre auf sein neues Zuhause. Im Kreis Altenkirchen hat der schmucke, aber herausfordernde Rüde nun sein Glück gefunden – mit eigenem Hundesofa, regelmäßigen Joggingrunden und großem Garten.
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