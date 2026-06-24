Westerwälderin gibt Tipps Tierärztin: Auch Hund und Katze leiden unter der Hitze Camilla Härtewig 24.06.2026, 15:31 Uhr

i Tierärztin Dorte Noll aus Mogendorf gibt Haltern Tipps, wie sie Hund oder Katze bei der Hitze helfen können. Andrea Jahnke

30 Grad und mehr setzen nicht nur Menschen zu. Auch Hunde und Katzen geraten bei Hitze schnell an ihre Grenzen. Tierärztin Dorte Noll verrät, worauf Halter jetzt achten müssen – und welche Fehler gefährlich werden können.

Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad im Westerwald suchen nicht nur Menschen Schatten und Abkühlung. Auch Hunde und Katzen leiden. Tierärztin Dorte Noll aus Mogendorf beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Zwar seien schwere Hitzefälle in ihrer Kleintier-Praxis bislang ausgeblieben, doch Kollegen aus ganz Deutschland berichten von einer Zunahme wetterbedingter Beschwerden bei Haustieren.







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