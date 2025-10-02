Bauarbeiten vorerst beendet Tiefgarageneinfahrt in Montabaur ist wieder frei 02.10.2025, 15:02 Uhr

i Die Einfahrt "Altstadt I" zur Tiefgarage unter dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur ist nach Bauarbeiten wieder frei. Thorsten Ferdinand

Die Einfahrt „Altstadt I“ zur Montabaurer Tiefgarage Mitte ist wieder frei. Wenn allerdings im kommenden Frühjahr der letzte Abschnitt der Stadtbachverrohrung saniert wird, kreuzt die Baugrube den Steinweg genau an dieser Stelle.

Die Einfahrt zur Tiefgarage Mitte in Montabaur ist wieder frei. Die am Freitagmittag beendete Sperrung diente Sicherungsarbeiten am darunterliegenden Kanal, die nicht so lang dauerten wie angenommen. Sechs Stützenpaare sind in der baufälligen Stadtbachverrohrung angebracht worden.







