Die Kreisstadt führt an ihren Tiefgaragen flächendeckend Kennzeichenerfassung ein. Sperrungen während der Umrüstung der Ein- und Ausfahrten sind unumgänglich. Was Inhaber von aufladbaren Parkkarten beachten müssen.

Die vier Tiefgaragen der Stadt Montabaur werden in den nächsten Wochen einheitlich auf Kennzeichenerfassung umgerüstet. Während der Bauarbeiten werden die Einfahrten zeitweise gesperrt und die Parkflächen in diesen Zeiträumen nicht nutzbar sein.

Wer künftig eine der städtischen Tiefgaragen nutzen möchte, wird wie gewohnt bei der Einfahrt an der Schranke halten und ein Parkticket bekommen. Gleichzeitig erfasst eine Kamera das Autokennzeichen. Beim Bezahlen am Parkautomaten hat der Kunde dann die Wahl zwischen dem Einstecken des Tickets oder Eingabe des Kennzeichens.

Parken an Wochenenden uneingeschränkt

Die Erfahrungen aus der Tiefgarage Nord und dem Pendlerparkplatz am ICE-Bahnhof zeigen laut Verwaltung, dass Bedienfehler bei der Eingabe der Autokennzeichen häufig die Ursache für Mahnungen sind. Die wiederum sorgen für Unmut bei den Bürgern und verursachen großen Aufwand in der Verwaltung der Tiefgaragen. Mit der Kombination aus Ticket und Kennzeichenerfassung können die Bedienfehler und damit der Aufwand bei Bürgern und Verwaltung reduziert werden. Die Bezahlung kann bar, per Karte (mit PIN oder kontaktlos), Handy oder Uhr erfolgen. Eine Bezahlung über die Parkster-App ist in den Tiefgaragen nicht möglich, teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Die Tiefgaragen werden nacheinander umgerüstet. Während der Bauphase sind sie jeweils nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar. Das hängt vom jeweiligen Baufortschritt ab. Es werden entsprechende Hinweisschilder oder Absperrungen aufgestellt. Wer sichergehen möchte, eine geöffnete Tiefgarage zu finden, sollte die folgenden geplanten Bauzeiten berücksichtigen:

Tiefgarage Nord: Montag, 16., bis Mittwoch, 18. Juni (nur neue Kameras)

Tiefgarage Altstadt I: Montag, 23. Juni, bis Freitag, 4. Juli (zusätzlich Pflasterarbeiten an der Einfahrt)

Tiefgarage Altstadt II:Montag, 23., bis Freitag, 27. Juni

Tiefgarage am ICE-Bahnhof: Montag, 7., bis Freitag, 11. Juli

An den Wochenenden stehen die Tiefgaragen wie gewohnt zur Verfügung. Da die Tiefgaragen Altstadt I und II baulich miteinander verbunden sind, kann während der längeren Sperrung der Altstadt I die Zufahrt der Tiefgarage Altstadt II genutzt werden.

Wertkarte für Kennzeichen registrieren

Wer eine aufladbare Parkkarte (Wertkarte) besitzt, kann diese für ein Autokennzeichen registrieren lassen. Diese Umschreibung kann ausschließlich im Tiefgaragenbüro an der Wilhelm-Mangels-Straße geschehen. Die Besitzer von Wertkarten können sich in den nächsten Wochen im Büro für die städtischen Tiefgaragen melden, sie brauchen die Wertkarte und das Kennzeichen, mit dem Karte verknüpft werden soll. Dort verknüpfen die Mitarbeiter die Karten mit dem gewünschten Kennzeichen und kleben einen Code auf die Karte: Die neuen Schranken werden mit einem Code bedient, den man vor den Scanner hält. Die Wertkarten können wie bisher an den Kassenautomaten aufgeladen werden.

Das Tiefgaragenbüro befindet sich in der Wilhelm-Mangels-Straße 20–22, Telefon 02602/950048. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 12.30 Uhr.