Besuch in Höhr-Grenzhausen Tibetanische Mönche legen im Westerwald ein Mandala

i Das Mandala-Legen im Oktober 2019. Hans-Peter Metternich

Wer einmal erleben möchte, wie Tibetanische Mönche ein Mandala legen und es anschließend zerstören, kann dies bei der Friedenswoche Anfang März in Höhr-Grenzhausen tun. Dort werden auch die Hintergründe dieser besonderen Zeremonie erläutert.

In der Woche vom 8. bis 15. März sind fünf Tibetanische Mönche aus dem Kloster Tserkarmo in Ladagh/Nordindien bei der Tibet-Gruppe Höhr-Grenzhausen der Tibet Initiative Deutschland zu Gast. Sie werden, wie vor sechseinhalb Jahren, eine Woche lang auf ihrer Mandala-Tournee im AWO-Pavillon in der Parkstraße 8 ein Sand-Mandala legen und den Friedensgedanken weitertragen.







