Zu unsichtbar, zu links Thorsten Koch aus Wirges rechnet mit seiner FDP ab Thorsten Ferdinand 27.03.2026, 08:00 Uhr

i Thorsten Koch war bis 2023 Vorsitzender der Westerwälder Liberalen. Das Foto zeigt ihn nach seiner Wiederwahl im Jahr 2020. Archiv Thorsten Ferdinand

Mit dem Ausscheiden aus dem Landtag hat die einst stolze FDP einen vorläufigen Tiefpunkt in ihrer Parteigeschichte erreicht. Nun meldet sich der ehemalige Kreisvorsitzende Thorsten Koch aus Wirges mit deutlicher Kritik an seiner Partei zu Wort.

Wenige Tage nach der verheerenden Wahlniederlage der FDP in Rheinland-Pfalz meldet sich der ehemalige Vorsitzende der Westerwälder Liberalen, Thorsten Koch aus Wirges, zu Wort – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Seinen Parteifreunden in Verantwortung wirft er unter anderem vor, zu unsichtbar gewesen zu sein und zu stark auf prominente Einzelpersonen gesetzt zu haben.







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