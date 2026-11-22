Bürgermeisterwahl in Wallmerod Thomas Wolf will mit Erfahrung und Kompetenz punkten Thorsten Ferdinand 22.11.2026, 18:00 Uhr

i Thomas Wolf im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung: Der 52-Jährige arbeitet bereits seit 28 Jahren in der Wallmeroder Behörde. Thorsten Ferdinand

Der 52-jährige CDU-Kandidat trägt als Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung bereits Personal- und Organisationsverantwortung. Nun möchte er seine Arbeit für die VG Wallmerod als Bürgermeister fortsetzen.

Thomas Wolf (CDU) ist einer von vier Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Wallmerod. Wir haben ihn zu seinen Zielen befragt. Herr Wolf, was hat Sie bewogen, sich für das Amt zu bewerben? Ich bin ein Kind der Verwaltung und schon seit 28 Jahren hier im Einsatz.







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