Der 52-jährige CDU-Kandidat trägt als Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung bereits Personal- und Organisationsverantwortung. Nun möchte er seine Arbeit für die VG Wallmerod als Bürgermeister fortsetzen.
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Thomas Wolf (CDU) ist einer von vier Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Wallmerod. Wir haben ihn zu seinen Zielen befragt.
Herr Wolf, was hat Sie bewogen, sich für das Amt zu bewerben?
Ich bin ein Kind der Verwaltung und schon seit 28 Jahren hier im Einsatz.