Wenn Musik mehr ist als Klang, wenn sie ein Raum wird, in dem Menschen innerlich still werden, dann ist etwas Besonderes geschehen. In der sehr gut besuchten Abteikirche Marienstatt war es an diesem Nachmittag die Musik Johann Sebastian Bachs, die diese Wirkung entfaltete. Und derjenige, der sie entfachte, war der Organist der Leipziger Thomaskirche: Johannes Lang.

Schon die ersten Akkorde machten deutlich: Hier spielte ein Musiker mit seltener Tiefe. Mit spannungsvoller Klarheit und einem Gespür für klangliche Balance ließ Lang Bachs Werk erstrahlen – nicht als museales Erbe, sondern als lebendige Gegenwart. Die Rieger-Orgel im Kontext mit der neuen, englisch disponierten Chororgel wurden ihm dabei zu kongenialen Partnerinnen: klangvoll, weich, vielfarbig, strahlend und klar.

Bachs Musik durchdringt Jahrhunderte

Frater Gregor, der den Gast mit herzlichen Worten begrüßte, erinnerte an ein Zitat Helmuth Rillings: Bachs Musik durchdringe Jahrhunderte, spreche zu den großen menschlichen Themen wie Liebe, Verrat, Hoffnung, Verzweiflung und spiegle sie in einer Sprache, die auch heute noch berühre. Dieses Konzert wurde zum Beweis.

Der Thomasorganist, 1989 geboren, vielfach preisgekrönt und heute Honorarprofessor in Leipzig, stellte ein Programm zusammen, das Bachs Werke in ihrer spirituellen, aber auch in ihrer formalen Tiefe auslotete. Das Choralvorspiel „Schmücke dich, o liebe Seele“ etwa gestaltete er mit zarter Begleitung und einem fast atmenden Cantus firmus.

Die Orgel war als Instrument des Jetzt erfahrbar

In der Bearbeitung der festlichen Sinfonia aus der Ratswahlkantate BWV 29 und mit der Fantasie und Fuge d-Moll BWV 539, deren Fantasie Lang selbst nach einem Adagio für Violine transkribierte, ließ er die Orgel wie ein ganzes Barockorchester erklingen. Mit feinem Gespür für Register und Bewegung nutzte er die orchestrale Anlage des Instruments meisterhaft.

Zwischen barocker Form und persönlicher Freiheit changierend, entstand eine Musik, die nicht nur gehört, sondern verstanden wurde. Seine Improvisation, modern gefasst und von neuester Elektronik gestützt, stellte einen markanten Kontrast dar. Klangteppiche, ungewohnte Harmonien, experimentelle Sequenzen: Hier war nicht der Gestus des Effekts zu spüren, sondern der Wunsch, die Orgel als Instrument des Jetzt erfahrbar zu machen.

Friedenswunsch als Zugabe

Höhepunkt war zweifellos Liszts Präludium und Fuge über Bach. Der romantische Überschwang des Komponisten, gepaart mit der klavieristischen Brillanz, fand in Lang einen idealen Interpreten, der dieses Werk zu einer hochemotionalen Hommage an Bach formte.

Das Publikum war sichtlich bewegt, hörbar an der konzentrierten Stille zwischen den Werken, spürbar im lang anhaltenden Applaus. Als Zugabe wählte Johannes Lang seine eigene Bearbeitung von „Dona nobis pacem“ aus der h-Moll-Messe – ein stiller, versöhnlicher Ausklang in Zeiten, in denen der Wunsch nach Frieden tief empfunden wird.

