Bismarckstraße Bad Marienberg
Thomas Gräf übernimmt Augenarztpraxis seines Vaters
Augenarzt Günter Gräf hat die Leitung der Praxis in der Bad Marienberger Bismarckstraße an seinen Sohn Thomas übergeben. Hier si
Augenarzt Günter Gräf hat die Leitung der Praxis in der Bad Marienberger Bismarckstraße an seinen Sohn Thomas übergeben. Hier sind die beiden promovierten Mediziner jetzt als Team tätig.
Röder-Moldenhauer

Die Zukunft der Augenarztpraxis Gräf in der Bad Marienberger Bismarckstraße ist gesichert: Sohn Thomas hat die Leitung von seinem Vater Günter übernommen. Wir haben beide zum Gespräch getroffen.

Lesezeit 3 Minuten
Gute Nachricht für Patienten: Dank der Übernahme der Augenarztpraxis Günter Gräf durch dessen Sohn Thomas Gräf geht es mit der Behandlung in der Bad Marienberger Bismarckstraße weiter. Zudem beschreitet der Junior neue Wege und bietet hier fortan noch andere Methoden und Therapieformen an.
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