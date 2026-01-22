Hillscheider geben nicht auf Thielshütte-Gruppe will auf jeden Fall weitermachen Mariam Nasiripour 22.01.2026, 18:35 Uhr

i Sie schmücken jedes Jahr die Thielshütte in Hillscheid zu Weihnachten für Wanderer und Spaziergänger (von links): Eckard Kilian, seine Frau Sylvia, Stefan Brendes, seine Schwiegermutter Magret Fries und seine Tochter Lena. Eckard Kilian

Auch wenn der Diebstahl für das Team um Eckard Kilian und seiner Frau Sylvia ein herber Schlag war, will es sich nicht entmutigen lassen. Es überlegt, wie es im kommenden Jahr weitergehen soll.

„Ich bin raus“, war die erste Reaktion von Magret Fries, als sie vom Diebstahl der Spendenbox in der Thielshütte im Hillscheider Wald gehört hatte. Sie ist eine von fünf Personen, die seit etwa 20 Jahren die Thielshütte zu Weihnachten schmücken und selbstgebackene Plätzchen, alkoholische Getränke sowie Leckerlis für die Hunde hinstellen.







