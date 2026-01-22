Hillscheider geben nicht auf
Thielshütte-Gruppe will auf jeden Fall weitermachen
Sie schmücken jedes Jahr die Thielshütte in Hillscheid zu Weihnachten für Wanderer und Spaziergänger (von links): Eckard Kilian, seine Frau Sylvia, Stefan Brendes, seine Schwiegermutter Magret Fries und seine Tochter Lena.
Eckard Kilian

Auch wenn der Diebstahl für das Team um Eckard Kilian und seiner Frau Sylvia ein herber Schlag war, will es sich nicht entmutigen lassen. Es überlegt, wie es im kommenden Jahr weitergehen soll. 

Lesezeit 3 Minuten
„Ich bin raus“, war die erste Reaktion von Magret Fries, als sie vom Diebstahl der Spendenbox in der Thielshütte im Hillscheider Wald gehört hatte. Sie ist eine von fünf Personen, die seit etwa 20 Jahren die Thielshütte zu Weihnachten schmücken und selbstgebackene Plätzchen, alkoholische Getränke sowie Leckerlis für die Hunde hinstellen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren