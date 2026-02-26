„Ein Inspektor kommt“: Theatermacher zeigen in Hachenburg ein packendes Drama
Ein psychologisches Kammerspiel steht Mitte März in Hachenburg auf dem Programm: Wer ist für den Selbstmord eines jungen Mädchens verantwortlich? Darum geht es in dem neuen Stück „Ein Inspektor kommt“, das die Theatermacher auf die Bühne bringen.
Ein packendes, psychologisches Drama versprechen die Theatermacher aus Hachenburg ihren Zuschauern in der neuen Spielzeit: Am Samstag und Sonntag, 14./15. März, präsentiert der Verein in der Stadthalle das Stück „Ein Inspektor kommt“ von John B. Priestley (aus dem Englischen übersetzt von Michael Raab).