Die Theatermacher Hachenburg hatten am vergangenen Wochenende zu einem Theaterabend in die Stadthalle von Hachenburg eingeladen. Aufgeführt wurde das Stück „Der Inspektor kommt“ des englischen Autors John B. Priestley – mit moralischem Hintergrund.
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Eine ganze Familie verstrickt in einen Selbstmord. Ein Polizeiinspektor, der wohl keiner ist, und ein Selbstmord, der noch geschehen wird. Die Theatermacher Hachenburg hatten am vergangenen Wochenende zu einem spannenden und interessanten Theaterabend in die Stadthalle eingeladen.