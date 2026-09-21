Moderne Deutung in Dernbach
Theater kehrt mit Frau Jedermann zurück zu den Wurzeln 
Das Foto zeigt eine Szene aus dem Stück „Jedermann" beim Galaabend zum 25. Geburtstag des Theaterensembles.
Das Foto zeigt eine Szene aus dem Stück „Jedermann" beim Galaabend zum 25. Geburtstag des Theaterensembles.
Hans-Peter Metternich

Zum 25. Geburtstag kehren die Dernbacher „Jedermänner“ zurück zu ihren Wurzeln, aber in modernisierter Form: In „Frau Jedermann 2026“ trifft der Klassiker auf die Influencer-Zeit. Eine moderne Parabel über Erfolg, Angst und Sinnsuche.

Lesezeit 2 Minuten
Die Theaterfreunde „Jedermann“ Dernbach blicken in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte zurück. Das silberne Jubiläum wurde im April dieses Jahres in der guten Stube der Stadt Wirges mit einem berauschenden Festabend gebührend gefeiert (wir berichteten).
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