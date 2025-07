Das Theater am Bach zeigt „Der Mann mit der eisernen Maske“. Premiere ist am Freitag, 4. Juli in Elz. Es gibt noch Karten für die sieben Aufführungen.

i Lutz Lachnit, Thorben Horn, Jörg Schmidt und Dennis Schmidt retten als Musketiere die Zukunft Frankreichs. Heike Lachnit

Die Neumühle in Elz lockt bereits seit Jahrzehnten Theaterfreunde nicht nur aus dem Kreis Limburg-Weilburg, sondern auch von jenseits der Landesgrenze an, wenn das Theater am Bach (tab) zur Freilichtaufführung einlädt. Am Freitag, 4. Juli, feiert nun das neue Stück der Amateurtheaterbühne Premiere eine Uraufführung auf dem idyllischen Hof am Ortsrand von Elz.

„Der Mann mit der eisernen Maske“ steht dieses Mal auf dem Spielplan der Schauspieltruppe. Eigens für die Freilichtbühne von Regisseurin Genia Gütter geschrieben und frei nach Alexandre Dumas bekommen die Zuschauer spannende Abenteuer und actiongeladene Kämpfe geboten. Gleichzeitig werden sie mit himmelstürmender Liebe und gemeinem Betrug, mit schnellem Witz und hintersinnigen und manchmal auch ein bisschen derben Späßen bestens unterhalten.

„En garde“ – so tönt es, wenn die Musketiere sich zum Kampf bereitmachen, wenn die Florette und Degen in Bereitschaft sind und sich nach 20 Jahren die drei Musketiere wieder entschließen, in die Politik ihres geliebten Frankreichs einzugreifen. Insgesamt sieben Aufführungen warten von Freitag, 4., bis Sonntag, 13. Juli, auf Theaterfreunde im herrlichen Ambiente der Elzer Neumühle, wobei die Premiere am Freitag bereits ausverkauft ist. Gespielt wird ansonsten am Samstag, 5. Juli und 12. Juli, jeweils um 19 Uhr, Sonntag, 6. Juli und 13. Juli, jeweils um 17 Uhr, Mittwoch, 9. Juli, 19 Uhr, und am Freitag, 11. Juli, um 19 Uhr.

Karten für „Der Mann mit der eisernen Maske“ gibt es für 20 Euro (15 Euro ermäßigt) bei Buch und Tee in Elz, bei Galerie auf der Treppe in Limburg sowie der Ticketzentrale in Limburg sowie online unter der Internetadresse bit.ly/tabelz25. Sollte es Resttickets geben, wird es noch eine Abendkasse an den jeweiligen Veranstaltungstagen vor Ort geben.

Informationen zu Theater am Bach gibt es im Internet unter https://www.theater-am-bach.de/