Schneewittchen neu gedacht
Theater-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums peppt Märchen auf
Die Rapperzwerge - eine skurrile Truppe (verkörpert von Marit Silje Schumann, Carla Heim, Fabienne Schmidt, Mia Helsper, Sina Ma
Die Rapperzwerge - eine skurrile Truppe (verkörpert von Marit Silje Schumann, Carla Heim, Fabienne Schmidt, Mia Helsper, Sina Marie Kexel, Ella Ricker, Lotta Michel)
Lena Bongard

Schneewittchen und die Rapperzwerge – so heißt das Stück, mit dem die Theater-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums viele Lacher erntete und nicht nur das Publikum begeisterte. Auch die Akteure hatten einen Riesenspaß.

Lesezeit 2 Minuten
Das klassische Märchen Schneewittchen? Zu langweilig, findet die Theater-AG der sechsten und siebten Klassen des Mons-Tabor-Gymnasiums. 19 begeisterte Nachwuchsschauspielerinnen brachten daher jüngst „Schneewittchen und die Rapperzwerge“ auf die Bühne, eine Neuinterpretation der bekannten Geschichte.

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