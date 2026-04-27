Schneewittchen und die Rapperzwerge – so heißt das Stück, mit dem die Theater-AG des Mons-Tabor-Gymnasiums viele Lacher erntete und nicht nur das Publikum begeisterte. Auch die Akteure hatten einen Riesenspaß.
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Das klassische Märchen Schneewittchen? Zu langweilig, findet die Theater-AG der sechsten und siebten Klassen des Mons-Tabor-Gymnasiums. 19 begeisterte Nachwuchsschauspielerinnen brachten daher jüngst „Schneewittchen und die Rapperzwerge“ auf die Bühne, eine Neuinterpretation der bekannten Geschichte.